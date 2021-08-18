Bilecik'te 'Milli Sporcu Bursu' işbirliği protokolü imzalandı
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Bilecik'te 'Milli Sporcu Bursu' işbirliği protokolü imzalandı

Bilecik'te 'Milli Sporcu Bursu' işbirliği protokolü imzalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bilecik'te Milli ve başarılı sporculara ortaokul ve liselerde yüzde yüz burs imkanı sağlamak ve verilen kontenjanın arttırılmasını hedefleyen proje kapsamında 'Milli Sporcu Bursu' işbirliği protokolü imzalandı.

Bilecik'te Milli ve başarılı sporculara ortaokul ve liselerde yüzde yüz burs imkanı sağlamak ve verilen kontenjanın arttırılmasını hedefleyen proje kapsamında 'Milli Sporcu Bursu' işbirliği protokolü imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilerek 'Okul mu, spor mu?' projesi kapsamında ikilemini ortadan kaldıran, milli ve başarılı sporculara ortaokul ve liselerde yüzde yüz burs imkanı sağlayan 'Milli Sporcu Bursu' işbirliği protokolü Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bozüyük'te eğitim veren özel bir okul arasında imzalandı.

"Olimpik anlamda bir sporcu kolay yetişmiyor, gençlerimize hem sosyal anlamda hem de sportif anlamda çok kıymet veriyoruz"

İmzalanan işbirliği protokolü kapsamında daha önceden ortaokul ve lise düzeyi için verilen üç kontenjan genişletilerek, altıya çıkarıldığı anlatan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Geçtiğimiz haftalarda Tokyo'da düzenlenen olimpiyatlarda kazandıkları 13 madalya ile olimpiyat rekorumuzu kıran sporcularımız hepimizi çok gururlandırdı. Tabi ki bu başarılar tesadüf olmayıp sistemli çalışmanın getirdiği başarılardır. Olimpik anlamda bir sporcu kolay yetişmiyor, gençlerimize hem sosyal anlamda hem de sportif anlamda çok kıymet veriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen 'Milli Sporcu Bursu' işbirliği protokolü bugün imzaladığımız protokol ile özel okullar bazında verilen kontenjanı iki katına çıkardık. Bu kapsamda daha çok sporcumuz yüzde yüz burslu olarak özel okuldan faydalanma imkanı bulacak. Şehrimize, gençlerimize ve ilimiz sporuna hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Bilecik'te 'Milli Sporcu Bursu' işbirliği protokolü imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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