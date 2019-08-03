Bilecik'te "Mikroskop eğitim serisi" etkinliği

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teknoloji (BŞEÜ) Transfer Ofisi Koordinatörlüğünde (TTO) "Mikroskop eğitim serisi" etkinliği düzenlendi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte yaptığı konuşmada, üniversitenin, yenilikçi ve ileri teknoloji alanlarında faaliyet göstererek, Ar-Ge merkezi olan ve kurmayı planlayan firmalara üniversite bünyesindeki temel bilimler ve mühendislik bölümleriyle Ar-Ge çalışmalarını yürütebilecekleri ortamı ve desteği sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Ar-Ge merkezlerinin, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin iş birliğini sağlayarak bölge sanayisinin rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmeyi hedeflediğinin altını çizen Taş, "Bunları toplumsal katkıya ve bölge ekonomisine kazandırmak üniversitemizin en büyük hedeflerinden biridir. Üniversiteler, toplumların beyni olarak tabir edilmektedir. Dolayısıyla düşünmeliyiz, icat çıkarmalıyız, analitik düşünmeli ve değerlendirme yapmalıyız. Problemlere çözüm üretebilmek için üniversite, sanayi ve kamu üçgeninde tüm paydaşlar ortak akıl ile çalışmalı, güç birliği içinde olmalıyız." dedi.

Etkinlikte, Eskişehir Teknik Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Servet Turan, "Faz ve kimyasal analiz yapabilen mikroskopi tekniklerindeki son gelişmeler", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik uzmanı biyolog Tayfun Şengel, "Floresan ve konfokal mikroskopi: kullanım alanları, sık karşılaşılan problemleri ve çözüm önerileri" ve Zeiss Microscopy Türkiye Satış ve Aplikasyon uzmanı Erman Soydan "Zeiss konfokal mikroskoplar" konularında sunum gerçekleştirdi.

Öğretim üyeleri ile Ar-Ge merkezi bünyesinde çalışan personelin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, Zeiss marka mikroskopların tanıtımı ve kullanım detaylarının anlatıldığı eğitimle sona erdi.

Kaynak: AA