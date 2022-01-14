Bilecik'te midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Haberler
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Bilecik'te midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Bilecik'te midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

KÜTAHYA (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya Tavşanlı-Bozüyük kara yolunda seyreden R.U. yönetimindeki 43 SK 421 plakalı hafif ticari araç, Akkaya mevkisinde karşı yönden gelen M.E. idaresindeki Dodurga Belediyesine ait 11 DB 147 midibüsle çarpıştı.

Kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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