Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Haberler | Yerel

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

BİLECİK - Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Koza Evleri yan yolunda seyir halinde bulunan Mehmet Y. yönetimindeki 11 DY 796 plakalı otomobil ile cadde üzerinde seyir halindeki Hasan A. yönetimindeki hafifi ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Mehmet Y. ile araç içinde yolcu olarak bulunan Necmiye Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka

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