Bilecik'te mevsimlik tarım işçilerine Kovid-19 aşısı yapıldı
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Bilecik'te mevsimlik tarım işçilerine Kovid-19 aşısı yapıldı

Bilecik'te mevsimlik tarım işçilerine Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | Sağlık

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam eden mobil aşı ekipleri, mevsimlik tarım işçilerini, kaldıkları çadır kentlerde aşılıyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam eden mobil aşı ekipleri, mevsimlik tarım işçilerini, kaldıkları çadır kentlerde aşılıyor.

Osmaneli Kaymakam Vekili Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ koordinasyonunda Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Kamil Özdemir ve ekipler, Hisarcık Beşevler köyünde mevsimlik tarım işçilerine kaldıkları çadırlarda Kovid-19 aşısı uyguladı.

Osmaneli Kaymakam Vekili Karadağ, yaptığı açıklamada, köy muhtarının durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatıldığını söyledi.

Başhekim Kamil Özdemir ile toplantı yaparak mevsimlik tarım işçilerinin yerlerinde aşılarının yapılmasına karar verdiklerini anlatan Karadağ, şöyle konuştu:

"Hisarcık Beşevler köyünde bulunan mevsimlik tarım işçilerinin hepsinin aşılanması yapıldı. Aşılama için 5 kişilik gezici ekip çalışma yaptı. Tarım işçileri Hisarcık Beşeveler köyünde geçici çadır kentte mevsimlik tarım işçisi olarak yaşıyorlar. Sabah erkenden işlerine gidiyorlar ve akşama kadar tarlalarda çalışıyorlar. Sağlık kuruluşuna gidip aşı olma ihtimalleri çok düşük olduğu için toplumsal bağışıklık adına yerinde aşılama yapmaya çalışıyoruz. Salgınla mücadelede başarılı olunabilmesi için herkesin aşı olması gerekiyor."

Şanlıurfa'dan Osmaneli'ne gelen tarım işçisi Memduh Kıraç da yoğun çalıştıkları için hastaneye gitme imkanları olmadığını dile getirdi.

Kovid-19 aşısını kaldığı çadır kentte yaptıran Kıraç, "Arkadaşlarımla ve ailemle beraber aşı olduk. Bu hastalıktan inşallah kurtulacağız. Sağlık çalışanlarına, Kaymakamımıza ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.???????

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Bilecik'te mevsimlik tarım işçilerine Kovid-19 aşısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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