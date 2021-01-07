Bilecik'te mevsimlik tarım işçilerine konteyner tahsisi
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Bilecik'te mevsimlik tarım işçilerine konteyner tahsisi

07.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:48
Bilecik'te mevsimlik tarım işçilerine konteyner tahsisi

Bilecik'te, mevsimlik tarım işçilerinin Kovid-19 salgınına karşı yaşam koşullarının iyileştirilmesi projesi kapsamında yapılan konteynerler, köy muhtarlarına teslim edildi.

Bilecik'te, mevsimlik tarım işçilerinin Kovid-19 salgınına karşı yaşam koşullarının iyileştirilmesi projesi kapsamında yapılan konteynerler, köy muhtarlarına teslim edildi.

Vali Bilal Şentürk ve AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın da katıldığı etkinlikte, Söğüt ilçesine bağlı Hamitabat ve Çaltı köylerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile İl Özel İdaresinin destekleriyle yapılan konteynerler, köy muhtarlarına verildi.

Şentürk, etkinlikte yaptığı açıklamada, projeyle Söğüt ve İnhisar ilçelerine yaz ve kış sezonunda seralarda çalışmak üzere gelen mevsimlik tarım işçilerinin sağlıklı bir ortamda barınmaları amacıyla Hamitabat'ta 150, Çaltı'da 200 kişilik olmak üzere toplam 350 kişilik mekanlar oluşturulduğunu söyledi.

Milletvekili Yağcı ise kurulan konteyner ile kayıt dışı çalışan mevsimlik tarım işçilerinin kayıt altına alındığını, yaşam alanlarındaki güvenlik zafiyetlerinin de giderildiğini belirtti.

Vali Şentürk, daha sonra İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz ve beraberindekilerle 14 dekar alanda tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi projesi kapsamında 980 bin lira hibe destekli "Yüksek Plastik Tünel Sera Projesi"ni yerinde inceleyerek, üreticilerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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