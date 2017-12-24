Bilecik'te Metruk Bina Yangını

Bilecik'te metruk binada çıkan yangın, bitişiğinde bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan metruk binada yangın çıktığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.



Polis ekipleri metruk binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kısa sürede alevleri kontol atına aldı.



Yangın bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.