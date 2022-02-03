Bilecik'te mermer ocağından hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Haberler
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Bilecik'te mermer ocağından hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

AA, Yavuz Emrah Sever - Güncel
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Bilecik'te mermer ocağından hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Bilecik'in İnhisar ilçesindeki bir mermer ocağından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

SÖĞÜT, BİLECİK (AA) - Bilecik'in İnhisar ilçesindeki bir mermer ocağından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçeye bağlı Akköy köyündeki ocakta bulunan 2 mermer blok ayırma makinesi, 120 galvaniz boru ve bir su pompasının çalınması üzerine Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda soruşturma başlatıldı.

İnhisar Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin kapsamlı araştırma ve takipleri sonucu zanlıların E.E, M.Ç, K.E. ve H.D. olduğu tespit edildi.

Çalıntı malzemelerle yakalanan bu kişiler, jandarmadaki gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Şüphelilerden M.Ç, K.E. ve H.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda ele geçirilen malzemeler, sahibine teslim edildi.

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilecik, Söğüt, su, Güncel, Haber

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