Bilecik'te "Mera Islah ve Amenajman Projesi"

02.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:24

Tarım ve Orman Bakanlığının finansal desteğiyle yürütülen "Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında gübreleme çalışması yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bozüyük ilçesi Dombayçayırı ile Söğüt ilçesi Yeşilyurt köylerinde meraların korunması, verimliliklerin ve kapasitelerin artırılmasına yönelik Bakanlığın finansal desteği ile gübreleme çalışması yürütüldüğünü bildirdi.

Yoldaş, amaçlarının olabildiğince meraların daha planlı kullanılmasını sağlayarak sürdürülebilirliğine katkı yapmak olduğunu aktardı.

Meraların verimini artırmanın yanında kaba yem ihtiyacının da büyük bölümünü bu alanlardan elde edildiğini vurgulayan Yoldaş, şunları kaydetti:

"Amacımız, uygulanan projeyle hayvancılıkla iştigal eden yetiştiricilerimizin yem maliyetlerini düşürmek ve dolayısıyla daha karlı bir hayvancılığa imkan sağlamaktır. Projeler kapsamında dekara 15 kilogram gübreleme işlemi uygulanmaktadır. Şu ana kadar her iki meranın yaklaşık bin dekarlık bölümünde gübreleme çalışması yapılmıştır. Ayrıca meralardaki otlatma baskısını azaltmak, üreticinin yem maliyetlerini düşürmek, kaliteli yem bitkisini teşvik etmek amacıyla hayvancılık yapan çiftçilere tohum desteği yapılmaktadır."

Kaynak: AA