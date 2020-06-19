Bilecik'te maske takmak zorunlu
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Bilecik'te maske takmak zorunlu

Bilecik İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, kentte 22 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren maske takmak zorunlu hale gelirken, maske takmayanlara 900 TL idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Bilecik'te maske takmak zorunlu
19.06.2020 16:32 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:36

Bilecik İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, kentte 22 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren maske takmak zorunlu hale gelirken, maske takmayanlara 900 TL idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Bilecik İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Bilecik Valisi Bilal Şentürk Başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Vali Şentürk yaptığı açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'inci maddeleri gereği toplandı. Toplantıda kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmesi ve Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde ilimizde birçok alanda normalleşme adımları atılmaya başlanmıştır. Korona virüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına riayet etmenin yanı sıra maske kullanımı da son derece önem taşıyor. Bunun için Bilecik ili ve tüm ilçelerinde 30 Mayıs 2020 tarihli ve 0661-05-12 karar numaralı kararımıza ilaveten, kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında ve ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olmasına karar verildi. Bilecik ili ve tüm ilçelerinde maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlarımızın/iş yerlerinin ikaz edilmesine içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasına, 22 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 900,00 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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