Bilecik'te masa başı deprem tatbikatı

Bilecik'te, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) masa başı deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Bilecik'te, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) masa başı deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Masa başı tatbikatta olası bir 6.7 büyüklüğünde meydana gelecek deprem masaya yatırıldı.

Bilecik İl Genel Meclisi salonunda, Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli tarafından her yıl düzenlenen TAMP masa başı deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Masa başı tatbikatta senaryo gereği merkez üssü Bilecik'in Bozüyük ilçesi olan 6.7 büyüklüğünde meydana gelecek deprem sonrası 26 çalışma grubunun intikalleri ile tatbikat başlatıldı.

Tatbikatta muhtemel bir afet ve acil durum halinde Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri (AADYM) ve yerel düzey çalışma grupları arasında koordinasyon, işbirliği ve çalışma esaslarının geliştirilmesi, afet ve acil durum yönetim merkezlerine afet ve acil durumları yönetebilme imkanı ve kabiliyetinin kazandırılması hedeflendi. TAMP BİLECİK İl Afet Müdahale Planlarında görevli personelin eğitilmesi ve meydana gelebilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi hedeflenerek, Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) uygulamasında çalışma grupları tarafından yapılacak işlemlerin sistemsel ve organizasyon yönünden değerlendirilmesi amaçlandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı