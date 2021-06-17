Bilecik'te masa başı deprem tatbikatı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik'te masa başı deprem tatbikatı

Bilecik'te masa başı deprem tatbikatı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'te, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) masa başı deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Bilecik'te, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) masa başı deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Masa başı tatbikatta olası bir 6.7 büyüklüğünde meydana gelecek deprem masaya yatırıldı.

Bilecik İl Genel Meclisi salonunda, Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli tarafından her yıl düzenlenen TAMP masa başı deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Masa başı tatbikatta senaryo gereği merkez üssü Bilecik'in Bozüyük ilçesi olan 6.7 büyüklüğünde meydana gelecek deprem sonrası 26 çalışma grubunun intikalleri ile tatbikat başlatıldı.

Tatbikatta muhtemel bir afet ve acil durum halinde Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri (AADYM) ve yerel düzey çalışma grupları arasında koordinasyon, işbirliği ve çalışma esaslarının geliştirilmesi, afet ve acil durum yönetim merkezlerine afet ve acil durumları yönetebilme imkanı ve kabiliyetinin kazandırılması hedeflendi. TAMP BİLECİK İl Afet Müdahale Planlarında görevli personelin eğitilmesi ve meydana gelebilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi hedeflenerek, Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) uygulamasında çalışma grupları tarafından yapılacak işlemlerin sistemsel ve organizasyon yönünden değerlendirilmesi amaçlandı. - BİLECİK

Bilecik'te masa başı deprem tatbikatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakü sokaklarında Mehter Marşlı Euro 2020 coşkusu
Bakü sokaklarında Mehter Marşlı Euro 2020 coşkusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Bülent Turan Boris Johnson Muharrem İnce Vladimir Putin
Magazin Şeyma Subaşı Tamer Levent Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bilecik'te masa başı deprem tatbikatı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 10:58:18. #1.15#

title