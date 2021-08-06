Bilecik'te Marmaris'e giden ekip, canla başla yangına müdahale ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik'te Marmaris'e giden ekip, canla başla yangına müdahale ediyor

Bilecik'te Marmaris'e giden ekip, canla başla yangına müdahale ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü'nden yangın bölgesine giden ekip canla başla çalışıyor.

Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü'nden yangın bölgesine giden ekip canla başla çalışıyor.

Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 arazöz ve 4 kişilik ekip, Marmaris'in Hisarönü mevkiindeki orman yangına müdahale için geçtiğimiz günlerde bölgeye hareket etmişti. Hisarönü mevkiindeki ulaşan ekipler, Bursa'dan yola çıkan ekiple birleşerek yangına müdahale başladılar. Canla başla diğer ekipleri gibi yangına müdahale eden Bilecik ekibi, devletin bütün kurumları, vatandaş tek yumruk olup afet ile mücadele etiğini dile getirdiler. - BİLECİK

Bilecik'te Marmaris'e giden ekip, canla başla yangına müdahale ediyor
Bilecik'te Marmaris'e giden ekip, canla başla yangına müdahale ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı
4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı
Düğünde atılan havai fişekler yangına sebep oldu! Alevler büyürken bile devam ettiler
Düğünde atılan havai fişekler yangına sebep oldu! Alevler büyürken bile devam ettiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ümit Dündar Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Onur Akay Demet Akalın Ezgi Eyüboğlu
Spor Eda Erdem Fatih Terim Nihat Özdemir Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bilecik'te Marmaris'e giden ekip, canla başla yangına müdahale ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 11:52:05. #1.16#

title