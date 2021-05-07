Bilecik'te marketler denetlendi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde faaliyet gösteren marketlerde denetim yapıldı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde faaliyet gösteren marketlerde denetim yapıldı.

Bileciklilerin sağlıklı gıdalar tüketmeleri amacıyla yapılan denetimlerde; tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlerin fiyatlarını şeffaf bir şekilde bilmesi, aldanmaması, diğer ürünlerle mukayese yapabilmesi için satışa sunulan ürünlerin fiyat etiketleri ile sunulan hizmetlerle ilgili raf üzerindeki ücret tarifeleri kontrolü, ürünlerin üretim tarihi ile son kullanma tarihlerine bakıldı. Denetimlerde, ayrıca genel temizlik, gıda maddelerinin muhafazası ve çalışan personellerin iş elbiseleri kontrol edilerek işletmecilere uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

Zabıta Ekipleri, vatandaşların sağlığı için son derece önemli olan market denetimlerin belirli aralıklarda devam edeceğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı