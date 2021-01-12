Bilecik'te makilik alanda yangın

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sorgun Köprüsü ile Günyurdu köyü arasındaki makilik alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitti. Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN