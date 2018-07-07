Bilecik'te Makilik Alanda Yangın

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm makilik alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Çerkeşli köyü Boyalıpınar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Makilik alandaki yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Osmaneli Orman İşletme Şefliğine ait ekipler, 3 arazöz ve helikopter desteğiyle yangına müdahale etti.

Çamlık alana sıçramadan söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.