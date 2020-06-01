Bilecik'te lokantalar fazla ilgi olmadı Bilecik'te 73 gün önce kapanan ve bugün itibariyle açılana lokantalar fazla ilgi görmezken, esnaf ilk gün beklediği işleri yapamadı.

Bilecik'te 73 gün önce kapanan ve bugün itibariyle açılana lokantalar fazla ilgi görmezken, esnaf ilk gün beklediği işleri yapamadı.

Bilecik'te Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle 20 Mart günü kapanan lokanta, kahve ve kafeteryalar açılırken, iş yeri sahipleri ilk beklediği işleri yapamadı. Dükkanların açıldığı için mutlu olduklarını kaydeden lokantası sahibi Keram Akkoç, "20 Marttan beri dükkanımız kapalıydı. Devletin verdiği yasa gereği mecburiyet kapattık bugün 73 gün sonra tüm hijyen kurallarına uyarak sosyal mesafe kurallarına uyarak bugün açılışımızı yaptık. Sabah saat 7'te çorbalarımızı çıkarttık, yemeklerimizi çıkarttık. Şuanda müşterimizi bekliyoruz. Hiçbir sıkıntı yok, bütün sosyal mesafe ve hijyen kuralları el dezenfektanları personelimizin maskeleri eldivenleri aynı şekilde devletimizin verdiği kurallara göre çalışmaya başladık. Şuanda hiçbir şekilde sıkıntı yok. Sadece müşterilerimizi bekliyoruz. Gönül rahatlığıyla istedikleri zaman gelebilirler" dedi.

Öte yandan kahvelerde oyun, kafeteryalarda da nargile yasak olduğu için bu işyeri de ilk günde beklediği işleri yapamadığı görüldü. - BİLECİK

Kaynak: İHA