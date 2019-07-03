Bilecik'te lastik ve kauçuk fabrikasının deposu yandı

Bilecik'te lastik ve kauçuk fabrikasının deposu yandı

Bilecik'te lastik ve kauçuk fabrikasının deposu yandıBilecik Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren lastik ve kauçuk fabrikasının deposunda çıkan yangın 3 itfaiye ve 2 arazözün müdahalesi sonucu söndürüldü.

Bilecik'te lastik ve kauçuk fabrikasının deposu yandı

Bilecik'te lastik ve kauçuk fabrikasının deposu yandı
Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren lastik ve kauçuk fabrikasının deposunda çıkan yangın 3 itfaiye ve 2 arazözün müdahalesi sonucu söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesi 3'ncü sokakta faaliyet gösteren lastik ve kauçuk fabrikasının bahçesine bulunan deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine gelen 3 itfaiye ve 2 arazöz alevlere müdahale etti. Yanan lastiklerden çıkan siyah dumanların tüm gökyüzünü kaplarken, yangın 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yoğun dumandan etkilenen 1 itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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