Bilecik'te lastik ve kauçuk fabrikasının deposu yandı

Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren lastik ve kauçuk fabrikasının deposunda çıkan yangın 3 itfaiye ve 2 arazözün müdahalesi sonucu söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi 3'ncü sokakta faaliyet gösteren lastik ve kauçuk fabrikasının bahçesine bulunan deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine gelen 3 itfaiye ve 2 arazöz alevlere müdahale etti. Yanan lastiklerden çıkan siyah dumanların tüm gökyüzünü kaplarken, yangın 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yoğun dumandan etkilenen 1 itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA