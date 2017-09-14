Bilecik'te Kuyumcudan Altın Çalan Hırsızlar Sakarya'da Yakalandı

Bilecik'te kuyumcudan altın hırsızlığı olayına karışan şahıslar Sakarya'da yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Bilecik il merkezinde bir kuyumcudan altın hırsızlığı olayı ile ilgili aranan aracın Sakarya sınırlarına girdiğini tespit eden Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aracı takibe aldı. Araç polis ekiplerince Güneşler mevkiinde durdurularak, araçta bulunan Ş.K. (31), G.K. (33) ve Ç.K. (47) gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramasında 2 adet küçük çeyrek altın ve 900 TL para ele geçirildi. Zanlılardan G.K.'nın iki ayrı suçtan 1 yıl 11 ay, Ç.K.'nın ise iki ayrı suçtan 11 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası olduğu ve arandıkları öğrenildi. 3 zanlı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - SAKARYA