Bilecik'te kursiyer kadınların ürettiği tespihler ilgi görüyor

18.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:20

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kursa giden kadınların ürettiği tespihler beğenildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde üç yıldır devam eden kursa bu dönem 12 kadın katıldı.

Kursiyerler, gelen siparişlere göre ince işçilikle üretim yapıyor.

Kurs eğitmeni Öznur Atalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cam boncuk sanatı olarak başladıkları kursa farklı bir boyut kazandırdıklarını söyledi.

İstihdam oluşturma düşüncesiyle yaş ve meslek sınırı belirlemeden tespih yapımına yöneldiklerini belirten Atalı, şöyle konuştu:

"Fazla kayıt alamıyoruz. İki makinemiz olduğu için saat ayarı yapıyoruz, öğleden önce ve sonra olarak. Cam çubukları ateşte makinede eritip boncuk haline getirerek esnekleştiriyoruz, daha sonra dizimini yapıyoruz. Tespih ipi kullanmıyoruz, kopuyor. Esnek misina kullanıyoruz. İmame ve püsküller de gümüş ağırlıklı oluyor. Haftanın üç günü buradayız. Bir öğrenci gün içinde iki tespihi çok rahat çıkarabiliyor. Kentteki kurumlardan sürekli sipariş geliyor. Kişiye özel isimlerin olduğu tespihler çok revaçta. Aşırı talep var. Bu nedenle ilerleyen zamanda atölyemizi büyütmeyi ve tüm siparişlere yetişebilmeyi planlıyoruz."

Kursa katılanlardan Sinem Ay boş zamanlarını değerlendirmeyi amaçladığı eğitimin çok faydasını gördüğünü anlattı.

Ay, "Yapabileceğimi düşünmüyordum ama istedikten sonra başarılamayacak hiçbir şey yok. Kendi yaptığım şeyleri görmek gerçekten beni çok mutlu etti. İleride olursa bununla ilgili bir iş yapmak isterim." dedi.

Kevser Duman ise kursun eğlenceli geçtiğini belirtti. Sabahları başka bir kursa gittiğini, öğleden sonraları tespih yapımına devam ettiğini aktaran Duman, "İleride kendi atölyem olsun isterim. Ben engelli bir insanım. Evde boş oturmaktansa Halk Eğitimin kurslarına gelip ilerideki hayatımın geri kalanını daha rahat yaşamak isterim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA