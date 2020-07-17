Bilecik'te kurban kesim noktaları oluşturuldu Bilecik Belediyesi tarafından Ertuğrulgazi Mahallesi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kesim yapılabilecek alan oluşturuldu.

Bilecik Belediyesi tarafından Ertuğrulgazi Mahallesi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kesim yapılabilecek alan oluşturuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, alanda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde vatandaşların kurban alım ve satışı ile kesim yapabileceği belirtildi.

Açıklamada, kurbanların, sağlık şartlarına uygun şekilde oluşturulan alanda kesimi yapabileceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bilecik için kurban kesim yeri Bilecik Belediyesi tarafından Ertuğrulgazi Mahallesi Cevahir Caddesi'nde bulunan boş arazi hazırlanarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Kurban Hizmetleri Komisyonunun olumlu görüşü üzerine, kesimhanelerde gerçekleştirilecek kesim ücretleri için kesimhane yetkililerinin İl Müftülüğü'ne yatırmaları gereken ücretler için, 1 ile 10 büyükbaş olan yerlerde 250 lira, 11 ile 25 arasındaki büyükbaş olan yerlerde 500 lira, 26 ile 50 büyükbaş olan yerler için 750 lira, 51 ile 100 büyükbaş olan yerlere bin 250 lira ve 100 büyükbaştan fazla kesim yapılacak yerler için ise bin 500 lira yatırılması gerekmektedir. Ayrıca küçükbaş hayvanlar için hayvan başına 10 lira ücret ödenmesi karşılığında kesim izni alınabilecek."

Açıklamada ayrıca Bilecik Belediyesi Mezbahası'nın özel işletme bünyesinde faaliyet gösterdiği için kesim ücretinin söz konusu işletme tarafından belirlendiği aktarıldı.

Kaynak: AA