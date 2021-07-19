Bilecik'te kurban bayramı tedbirleri üst düzey uygulanacak
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Bilecik'te kurban bayramı tedbirleri üst düzey uygulanacak

Bilecik'te kurban bayramı tedbirleri üst düzey uygulanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik Valiliği, Kurban Bayramı tatili süresince, vatandaşların tatilini huzur ve güven içerisinde geçirmeleri amacıyla tedbirlerin alındığını açıkladı.

Bilecik Valiliği, Kurban Bayramı tatili süresince, vatandaşların tatilini huzur ve güven içerisinde geçirmeleri amacıyla tedbirlerin alındığını açıkladı.

Bayram öncesi İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce görev bölgelerinde emniyet ve huzuru temin edici her türlü güvenlik önlemleri alınarak halkın huzur ve güven içinde Kurban Bayramını geçirmeleri sağlanacak. Konuyla ilgili açıklamada, "Bayramda kurbanların Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen yerlerde kesilmesi için gerekli tedbirler alınarak, Bilecik Belediye Başkanlığı ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından düzenli olarak denetim yapılacaktır. Bayram süresince her türlü sağlık tedbirleri Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünce alınacak, hastanede düzenli bir nöbet hizmeti verilmesi sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın alışverişlerini rahatlıkla yapabilmelerini sağlamak amacıyla belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve alış-veriş mahallerinde zabıta denetimlerini yoğunlaştıracaklardır. Tatil süresince elektrik hizmetlerinin devamlı ve aksamadan yerine getirilmesi Osmangazi EDAŞ Müdürlüğünce sağlanacak, meydana gelebilecek elektrik arızalarının anında giderilmesi için, tamir ve bakım ekipleri oluşturulacaktır. Bayram süresince yoğun haberleşmenin olacağı düşünülerek İl Telekom Müdürlüğünce haberleşme ile ilgili her türlü teknik ve personel tedbirleri alınacaktır. Bayram süresince kutlamalarda bulunmak isteyen vatandaşların güvenle yolculuk etmelerini sağlamak amacıyla Karayolları Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi'nce yolların devamlı açık bulundurulması sağlanacak, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca meydana gelebilecek kazaları önlemek amacıyla trafik kontrolleri yapılacaktır. Tatil süresince meydana gelebilecek ölüm olaylarında vatandaşlarımızın cenaze ve defin işlemlerinin yapılması için Belediyelerce; İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Müftülüğü ile işbirliği yapılarak gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca, Kurban Bayramının huzur, barış ve güvenlik içerisinde, milli birlik ve beraberlik duygularıyla kutlanması için ilgili birimlerce gerekli tedbirlerin alınması ve alınan tedbirlerin hassasiyetle yerine getirilmesi sağlanacaktır" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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