Bilecik'te kurallara uymayan balıkçılara idari para cezası uygulandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bilecik'te kurallara uymayan balıkçılara idari para cezası uygulandı

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, 1-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında Bilecik ve ilçelerinde 102 adet su ürünleri kontrol ve denetimi gerçekleştirildiğini anlatarak, "Yapılan denetimlerde izin verilenden fazla sayıda olta kullandığı, yine izin verilenden fazla sayıda...

Bilecik'te kurallara uymayan balıkçılara idari para cezası uygulandı
17.07.2020 12:09 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:13

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, 1-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında Bilecik ve ilçelerinde 102 adet su ürünleri kontrol ve denetimi gerçekleştirildiğini anlatarak, "Yapılan denetimlerde izin verilenden fazla sayıda olta kullandığı, yine izin verilenden fazla sayıda balığı alıkoyduğu ya da küçük boyda balık avladıkları tespit edilenlere 500'er TL idari para cezası uygulanmıştır" dedi.

İl Müdürü Yoldaş, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 22223 sayılı Su Ürünleri Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanan 4/1 numaralı Ticari ve 4/2 numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ hükümleri gereğince 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında avlanması yasaklanan balık türlerinin yasağın kalması ile birlikte kontrol ve denetimleri arttırıldığını söyledi. Bu kapsamda 1-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında Bilecik ve ilçelerinde 102 adet su ürünleri kontrol ve denetimi gerçekleştirildiğini anlatan İl Müdürü Yoldaş, sözlerine şöyle devam etti;

"Müdürlüğümüz su ürünleri kontrol ve denetim görevlilerince yapılan denetimlerde; izin verilenden fazla sayıda olta kullandığı, yine izin verilenden fazla sayıda balığı alıkoyduğu yada küçük boyda balık avladıkları tespit edilenlere 500'er Türk Lirası idari para cezası uygulanmıştır. Amatör amaçlı su ürünleri avcılık kurallarını düzenleyen 4/2 numaralı Tebliğ gereğince, bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı (olta başı en fazla 3 iğneli) ile avlanabilir. Alabalık avında ise en fazla 2 olta takımı (olta başına en fazla 2 iğne) ile avlanabilir. İlimizde görülen bazı balıklar için bir amatör balıkçının avlayabileceği asgari boy ve alıkoyabileceği miktar bilgileri şu şekildedir; sazan balığı, en az 40 santimetre ve en fazla 5 adet, turna balığı en az 40 santimetre ve en fazla 5 adet, yayın balığı en az 90 santimetre ve en fazla 1 adet, tatlı su kefali en az 20 santimetre ve 1 kilo doğal alabalık en az 25 santimetre ve en fazla 3 adet, gökkuşağı alabalığı en fazla 10 adettir. Ekonomik ve sürdürülebilir şekilde su ürünleri avcılığının yapılabilmesi, kaynaklarımızın korunması ve gelecek nesillere sağlıklı olarak aktarılabilmesi için vatandaşlarımızın 4/2 numaralı tebliğ ile belirlenen kurallara riayet etmeleri büyük önem arz etmektedir. Müdürlüğümüz su ürünleri kontrol görevlilerince gerçekleştirilecek kontrol ve denetimlerde mevzuata aykırı su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen balıkçılara yasal işlem uygulanacaktır." - BİLECİK

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

HDP, eşini hastanelik eden Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle soruşturma başlattı Politika
HDP, eşini hastanelik eden Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle soruşturma başlattı
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler Magazin
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 3. Sayfa
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz Güncel
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor Magazin
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Son dakika: Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı kıldıracak, cami içinde 500 kişi yer alacak Güncel
Son dakika: Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı kıldıracak, cami içinde 500 kişi yer alacak
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada mermiler havada uçuştu
Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada mermiler havada uçuştu
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Son Dakika: MİT, PKK'nın Suriye'de zorla tuttuğu Moldovalı kadın ve 4 çocuğunu kurtardı
Son Dakika: MİT, PKK'nın Suriye'de zorla tuttuğu Moldovalı kadın ve 4 çocuğunu kurtardı
İspanya'da koronavirüs taşıyan 100 bine yakın vizon itlaf edilecek
İspanya'da koronavirüs taşıyan 100 bine yakın vizon itlaf edilecek
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
Gurbetçi Türk, Sırbistan sınırında ekmek arasında 100 bin sterlin yakalattı
Gurbetçi Türk, Sırbistan sınırında ekmek arasında 100 bin sterlin yakalattı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Sofiane Feghouli, alacakları için Galatasaray'a ihtarname gönderdi
Sofiane Feghouli, alacakları için Galatasaray'a ihtarname gönderdi
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Antalya'da bir işletmeci üzümün çekirdeğinden elde ettiği yağın litresini 640 liradan satıyor
Antalya'da bir işletmeci üzümün çekirdeğinden elde ettiği yağın litresini 640 liradan satıyor
13 yaşındaki çocuk pitbull'un saldırısına uğradı, ölümden zor kurtuldu
13 yaşındaki çocuk pitbull'un saldırısına uğradı, ölümden zor kurtuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Ömer Çelik Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cansu Tosun Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Adem Büyük Gökhan Gönül Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Tbmm Adana Köpek İngiltere
Şu an buradasınız: Bilecik'te kurallara uymayan balıkçılara idari para cezası uygulandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 12:17:05. #1.15#
title