Bilecik'te kümesin çatısının çökmesi sonucu yaralanan işçi hastanede öldü - Haberler
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Bilecik'te kümesin çatısının çökmesi sonucu yaralanan işçi hastanede öldü

AA / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel
Bilecik'te kümesin çatısının çökmesi sonucu yaralanan işçi hastanede öldü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapımı devam eden tavuk kümesinin çatısının çökmesi sonucu yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapımı devam eden tavuk kümesinin çatısının çökmesi sonucu yaralanan İşçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yıldıray Ö'ye ait tavuk kümesinin çatısının 3 Aralık'ta çökmesi sonucu yaralanan işçilerden Davut Kurt, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kurt'un cenazesi, Pazaryeri ilçesi Yüzbaşı Mahallesi Mescit Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe kabristanında toprağa verildi.

Davut Kurt'un da hayatını kaybetmesiyle olayda ölen kişi sayısı 2'ye yükseldi.

Çarşı Mahallesi Tomaşa mevkisindeki kümesin yapımında çalışan Hüseyin Altıntaş (59) ile Davut Kurt'un (57) üzerinde bulundukları çatı aniden çökmüştü. 3 metre yükseklikten düşerek yaralanan işçilerden Hüseyin Altıntaş, Pazaryeri Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Davut Kurt ise Bozüyük Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Eskişehir'e sevk edilmişti.

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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret) Sadece işçi kesiminin memnuniyeti değil, işveren kesiminin de alınan karardan memnun olması gerekiyor."

AA / İbrahim Öztosun - Son Dakika Haberleri

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