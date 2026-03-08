Haberler

Bilecik'te kumar ve yasa dışı bahis uygulamasında 6 kişi yakalandı

Bilecik'te kumar ve yasa dışı bahis uygulamasında 6 kişi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te jandarma ekiplerince kumar ve yasa dışı bahse yönelik gerçekleştirilen uygulamada 6 kişi yakalandı.

Bilecik'te jandarma ekiplerince kumar ve yasa dışı bahse yönelik gerçekleştirilen uygulamada 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen 'Güven ve Huzur' uygulamasına 28 ekip ve 122 personel katıldı. Uygulama kapsamında bin 151 araç ile bin 140 şahıs sorgulanırken, 25 iş yeri kontrol edildi. Yapılan sorgulamalarda Asker Alma Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemi (ASAL) ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden aranan toplam 6 şahıs yakalanırken, yakalanan şahıslardan 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, 5 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

Bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım

Savaşı fırsat bildiler! Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstah adım
Ülke şokta! Füzelerin isabet ettiği kasaba kan gölüne döndü

Ülke şokta! Füzelerin isabet ettiği kasaba kan gölüne döndü
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var

Bu hamle savaşı erken bitirebilir
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu

Savaşta gerilim tırmanırken bu görüntü yeniden gündem oldu
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım

Savaşı fırsat bildiler! Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstah adım
ABD'nin kabusu olacak! Hepsiyle savaşmak zorunda kalabilirler

ABD'nin kabusu olacak! Hepsiyle savaşmak zorunda kalabilirler
APP plakalar sanıldığı gibi masum değil! Personel tehlikeyi tek tek anlattı

Sanıldığı kadar masum değiller! Personel tehlikeyi tek tek anlattı