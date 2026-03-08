Bilecik'te kumar ve yasa dışı bahis uygulamasında 6 kişi yakalandı

Bilecik'te jandarma ekiplerince kumar ve yasa dışı bahse yönelik gerçekleştirilen uygulamada 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen 'Güven ve Huzur' uygulamasına 28 ekip ve 122 personel katıldı. Uygulama kapsamında bin 151 araç ile bin 140 şahıs sorgulanırken, 25 iş yeri kontrol edildi. Yapılan sorgulamalarda Asker Alma Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemi (ASAL) ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden aranan toplam 6 şahıs yakalanırken, yakalanan şahıslardan 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, 5 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı