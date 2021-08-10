Bilecik'te kumar oynayan ve salgın tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye ceza kesildi
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir evde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye, 9 bin 352 lira ceza uygulandı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir evde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye, 9 bin 352 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, ihbar üzerine bir evde kumar oynandığını tespit etti.
Eve giden ekipler, kumar oynayan 7 kişinin üzerinde ve ikamette arama yaptı.
Aramalarda, suç unsuru olarak değerlendirilen 45 bin 355 lira, tabanca, kurusıkı silah ve açılmış iskambil kağıtları bulundu.
7 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesinden toplam 9 bin 352 lira cezai işlem uygulandı.
Bir kişi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever