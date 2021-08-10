Bilecik'te kumar baskını, 7 kişi gözaltına alındı
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Bilecik'te kumar baskını, 7 kişi gözaltına alındı

Bilecik'te kumar baskını, 7 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'te bir daireye baskın yapan ekipler kumar oynayan 7 kişiyi gözaltına aldı.

Bilecik'te bir daireye baskın yapan ekipler kumar oynayan 7 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler 45 bin lira para, 1 silah ile 700 adet iskambil kağıdı ele geçirilerek, 9 bin 352 lira ceza yazdı.

Alınan ilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir dairede kumar oynatıldığı bilgisi alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri gerekli izinleri aldıktan sonra eve gece yarısı 01: 00'da baskın düzenledi. İçeride kumar oynayan 7 kişi gözaltına alınırken, şahısların üstlerinde ve ikamet yerinde yapılan aramalarda 45 bin 355 TL para, 1 adet 7.65 çapınca tabanca, 1 adet kurusıkı silah ile açılmış halde toplam 700 adet iskambil kağıdı ele geçirildi. Şahıslara Kabahatler Kanunu 34'üncü maddesinden toplamda 9 bin 352 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca bahse konu adreste Hıfzıssıhha Kanunu gereğince gerekli idari işlem yapılmış olup; şüpheli bir şahsa 'Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama' suçundan, şüpheli 1 şahsa ise 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

(Arslan Altındiş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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