Bilecik'te Küçükler Basketbol Müsabakaları tamamlandı

Bilecik Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Küçükler Basketbol Müsabakaları tamamlandı.

Bilecik Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Okul Spor Faaliyetleri Küçükler Basketbol Müsabakaları sona erdi. Turnuvaya katılan takımlar, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Müsabakaların ardından düzenlenen törende Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, birinci olan takımlara madalyalarını takdim etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Katılım gösteren tüm takımlarımızı, sporcularımızı, antrenörlerimizi ve hakemlerimizi tebrik ediyoruz. Gençlerimizin spora olan ilgisi ve azmi bizleri gururlandırıyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı