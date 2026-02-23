Haberler

Bilecik'te Küçükler Basketbol Müsabakaları tamamlandı

Bilecik'te Küçükler Basketbol Müsabakaları tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Küçükler Basketbol Müsabakaları tamamlandı.

Bilecik Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Küçükler Basketbol Müsabakaları tamamlandı.

Bilecik Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Okul Spor Faaliyetleri Küçükler Basketbol Müsabakaları sona erdi. Turnuvaya katılan takımlar, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Müsabakaların ardından düzenlenen törende Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, birinci olan takımlara madalyalarını takdim etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Katılım gösteren tüm takımlarımızı, sporcularımızı, antrenörlerimizi ve hakemlerimizi tebrik ediyoruz. Gençlerimizin spora olan ilgisi ve azmi bizleri gururlandırıyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bulantı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun karnından saç yumağı çıktı

Bulantı şikayetiyle hastaneye götürüldü, karnından bakın ne çıktı
Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü

Yine yaptı yapacağını!
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
52 Orduspor FK takım otobüsü Suriye'de

Sosyal medyayı karıştıran kare
Bulantı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun karnından saç yumağı çıktı

Bulantı şikayetiyle hastaneye götürüldü, karnından bakın ne çıktı
Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular
Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı

Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı