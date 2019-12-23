Bilecik'te kros yarışları yapılmaya başladı

23.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:25

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 Okul Sporları Yarışmaları, kros yarışları ile başladı.



32 branş ve 80 kategoride düzenlenecek olan okul spor yarışmalarına start verildi. Pelitözü Gölpark'ta Yıldızlar ve Gençler kategorisinde takım ve ferdi olarak düzenlenen kros yarışları başarılı bir şekilde sona ererken, dereceye giren sporculara madalya ve kupaları İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu, Spor Şube Müdürü Ramazan Güneş ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA