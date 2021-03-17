Bilecik'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" yapılıyor
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Bilecik'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" yapılıyor

17.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:33
Bilecik'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında

Bilecik genelinde, kontrollü normalleşme sürecinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" yapılıyor.

Bilecik genelinde, kontrollü normalleşme sürecinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" yapılıyor.

İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri" genelgesi doğrultusunda merkezde Vali Bilal Şentürk, ilçelerde de kaymakamların koordinesinde oluşturulan ekipler, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin takip edilmesi ve uygulamada sorun yaşanıp, yaşanmadığını denetimlere aralıksız devam ediyor.

Merkezde, 99 ekip ve 360 personelin katılımıyla gün boyu yoğunlaştırılmış dinamik denetimleri kapsamında ekipler, restoran, lokanta, kafe, kıraathane gibi yeme içme yerleri ile kamu kurumları, iş yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçlarının yanı sıra açık ve kapalı pazarları denetlerken, vatandaşlara, esnaf ve çalışanlara maske, mesafe ve temizlik tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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