Bilecik'te koronavirüs tedbirleri Bilecik Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında market ve lokantalarda denetim yapıldı.

Bilecik Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında market ve lokantalarda denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentte faaliyet gösteren lokanta, market ve fast food dükkanlarında koronavirüs denetimi gerçekleştirilerek, iş yeri sahiplerinin ve çalışanların bilgilendirildiği kaydedildi.

Ürünlerin saklanma koşullarını da denetleyen ekiplerin, kişiler arası mesafe ve diğer konularda uyarılarda da bulunarak, tedbir amacıyla iş yerlerinde yapılması gereken düzenlemeler hakkında da bilgi verdiği belirtilen açıklamada, "200'e yakın kamu kurum ve kuruluşları, camiler, park, bahçeler, otogar ve dinlenme alanlarında dezenfektan çalışması gerçekleştirmiştir. Gerek belediye gerekse belediyenin ek binalarında kapsamlı tedbirler alındı. Vatandaşlar ve belediye çalışanları bina girişlerinde ateş ölçümlerinin yapıldığı tedbirler kapsamında kapı girişlerinde dezenfektan yer alıyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA