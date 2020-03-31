Bilecik'te koronavirüs denetimleri sürüyor Bilecik kent girişinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

Bilecik kent girişinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

Şehir mezarlığı mevkisindeki kontrol noktasında, tedbirler kapsamında emniyet ekipleri sürücü ve yolculara uyarılarda bulunuyor, sağlık ekipleri de ateş ölçüm işlemi yapıyor.

Ekiplerin denetimleri sık aralıklarla sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: AA