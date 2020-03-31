Bilecik'te koronavirüs denetimleri sürüyor
Bilecik kent girişinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor.
31.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:36
Bilecik kent girişinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor.
Şehir mezarlığı mevkisindeki kontrol noktasında, tedbirler kapsamında emniyet ekipleri sürücü ve yolculara uyarılarda bulunuyor, sağlık ekipleri de ateş ölçüm işlemi yapıyor.
Ekiplerin denetimleri sık aralıklarla sürdüreceği bildirildi.
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Kaynak: AA