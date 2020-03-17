Bilecik'te korona virüsü alarmı Bilecik'te korona virüs için adeta alarma geçen belediye ekiplerinin dezenfekte etmediği yer kalmadı.

Bilecik'te korona virüs için adeta alarma geçen belediye ekiplerinin dezenfekte etmediği yer kalmadı.



Bilecik'te Covid-19 (Korona virüs) ile mücadele çalışmaları kapsamında geçtiğimiz gün şehirdeki bütün kurum ve kuruluş binaları, camiler, dinlenme ve park alanları, cafe ve kahvehaneler, alışveriş merkezler ile belediyeye ait bütün tesislerde dezenfekte çalışması gerçekleştirilmişti.



Dün akşam saatlerinde başlayan dezenfekte çalışmaları ile başta şehir merkezindeki eski otogar olmak üzere, park ve piknik alanları, dinlenme ve eğlenme alanları, Aile Çay Bahçesi, banka ATM noktaları, kurumların kapı ve giriş alanları, çay bahçelerindeki masa ve sandalyeler ile otogardaki bütün otobüslerde dezenfekte çalışmaları yapıldı.



"Korona virüs tehlikesi geçinceye kadar çalışmalarımız devam edecek"



Çalışmalar hakkında bilgi veren Veterinerlik İşleri Müdürü Nedret Avcı, "Temizlik ürünlerin kullanılmasından dolayı ilimizde dezenfeksiyon çalışması yapmaktayız. İnsanlar kalabalık olan yerlerde, parklarda, bahçelerde dolmuşlarda ve taksilerde servis edilen araçlarda okullarda kamu kuruluşlarında komple dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Dezenfekte çalışmamız ülkemizde korona virüs tehlikesi geçinceye kadar çalışmalarımız devam edecek" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA