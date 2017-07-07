Bilecik'te Köprüde Pankartlı Evlilik Teklifi

Bilecik'te köprüye "Benimle evlenir misin?" yazılı pankart asan genç, kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yaptı.



Bahri Yaldız yaklaşık 4 yıl önce tanıştığı Halime Efe için arkadaşlarının desteğiyle Eskişehir-İstanbul karayolu ile kent merkezini birbirine bağlayan Hamsu Köprüsü'ne "Benimle evlenir misin?" yazılı pankart astı.



Genç, beraberinde getirdiği yüzük, çiçek ve meşaleler eşliğinde Efe'ye evlenme teklifinde bulundu. Halime Efe, Bahri Yaldız'ın teklifini "evet" diyerek kabul etti.



Yaldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce ilişkiye başladıklarında köprüdeki tel örgülere kilit astıklarını söyledi.



Uzun süredir evlilik teklifini yapmayı düşündüğünü belirten Yaldız, "Evlilik teklifini yapabileceğim en mantıklı olabilecek yer burasıydı. 4'üncü senemiz, inşallah mutlu bir evliliğe ulaşır. Evlilik teklifimi kabul etti. İnşallah son nefesimi onun yanında vereceğim." dedi.



Halime Efe ise evlilik teklifinin kendisi için sürpriz olduğunu, hiç beklemediğini ve mutlu olduğunu dile getirdi.



Arkadaşları, evlilik yolunda ilk adımı atan çifti kutladı.