Bilecik'te konut satışları yüzde 56 azaldı
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Bilecik'te konut satışları yüzde 56 azaldı

Bilecik'te konut satışları yüzde 56 azaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik'te 2021 Temmuz ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik'te 2021 Temmuz ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56 oranında azaldı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2021 Temmuz ayında, 2020 Temmuz ayına göre yüzde 56 oranında azalarak 256 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2021 Temmuz ayında konutların 100 adedi ilk defa (ilk el satış), 156 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 256 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81,7 oranında azalarak 69 adet, diğer satışlar ise yüzde 8,3 oranında azalarak 187 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 69 konutun 20 adedi ilk satış, 49 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2021 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53 azalarak 107 bin 785 oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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