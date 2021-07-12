Bilecik'te konut satışları yüzde 35 azaldı
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Bilecik'te konut satışları yüzde 35 azaldı

Bilecik'te konut satışları yüzde 35 azaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik'te 2021 Haziran ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,8 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik'te 2021 Haziran ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,8 oranında azaldı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2021 Haziran ayında, 2020 Haziran ayına göre yüzde 34,8 oranında azalarak 387 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2021 Haziran ayında konutların 144 adedi ilk defa (ilk el satış), 243 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 387 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73,1 oranında azalarak 99 adet, diğer satışlar ise yüzde 27,4 oranında artarak 288 adet oldu. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 99 konutun 37 adedi ilk satış, 62 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2021 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,1 azalarak 134 bin 731 oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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