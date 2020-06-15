Bilecik'te konut satışları azaldı
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Bilecik'te konut satışları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik genelinde konut satışları 2020 Mayıs ayında, 2019 Mayıs ayına göre yüzde 12,2 oranında azalarak 165 adet oldu.

Bilecik'te konut satışları azaldı
15.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:56

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik genelinde konut satışları 2020 Mayıs ayında, 2019 Mayıs ayına göre yüzde 12,2 oranında azalarak 165 adet oldu.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 2020 Mayıs ayında Bilecik'te konut satışlarının 46 adedi ilk defa (ilk el satış), 119 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 165 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,9 oranında artarak 80 adet, diğer satışlar ise yüzde 38 oranında azalarak 85 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 80 konutun 25 adedi ilk satış, 55 adedi ise ikinci el satış oldu.

Öte yandan, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,6 oranında azalarak 50 bin 936 oldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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