Bilecik'te Konut Satışları Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik'te konut satışları 2017 Temmuz ayına göre yüzde 3 oranında azalarak 377 adet oldu.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Bilecik'te 2018 Temmuz ayında konutların 220 adedi ilk el satış, 157 adedi ise ikinci el satışla satıldı. Bilecik'te satışı yapılan 377 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre aynı kalarak 127 adet, diğer satışlar ise yüzde 0,4 oranında azalarak 250 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satışı yapılan 127 konutun 65 adedi ilk satış, 62 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye'de 2018 Temmuz ayında 123 bin 878 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 oranında artarak 123 bin 878 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 503 konut satışı ve yüzde 15,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 bin 119 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 6 bin 322 konut satışı ve yüzde 5,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Ardahan, 21 konut ile Hakkari ve 50 konut ile Bayburt oldu. - BİLECİK