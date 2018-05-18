Bilecik'te Konut Satışları Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik'te Nisan ayı konut satışları, 2017 Nisan ayına göre yüzde 1,2 oranında azalarak 323 adet oldu.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Bilecik genelinde konut satışları 2018 Nisan ayında, 2017 Nisan ayına göre yüzde 1,2 oranında azalarak 323 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2018 Nisan ayında konutların 178 adedi ilk defa (ilk el satış), 145 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Bilecik'te satışı yapılan 323 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 oranında azalarak 124 adet, diğer satışlar ise yüzde 9,9 oranında artarak 199 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 124 konutun 74 adedi ilk satış, 50 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye'de 2018 Nisan ayında 103 bin 087 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 oranında azalarak 103 bin 087 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 17 bin 414 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10 bin 352 konut satışı ve yüzde 10 pay ile Ankara, 6 bin 418 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 8 konut ile Ardahan ve 22 konut ile Bayburt oldu. - BİLECİK