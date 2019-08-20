Bilecik'te konut satışları açıklandı

20.08.2019 12:11

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik genelinde konut satışları 2019 Temmuz ayında, 2018 Temmuz ayına göre yüzde 41,9 oranında azalarak 219 adet oldu.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Bilecik'te konut satışlarında 2019 Temmuz ayında konutların 93 adedi İlk defa (ilk el satış), 126 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 219 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69,3 oranında azalarak 39 adet, diğer satışlar ise yüzde 28 oranında azalarak 180 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 39 konutun 17 adedi ilk satış, 22 adedi ise ikinci el satış oldu.

Öte yandan, Türkiye'de 2019 Temmuz ayında 102 bin 236 konut satıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA