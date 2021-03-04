Bilecik'te "kontrollü normalleşme" toplantısı
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Bilecik'te "kontrollü normalleşme" toplantısı

04.03.2021 09:45 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:48
Bilecik'te

Vali Bilal Şentürk başkanlığında, kontrollü normalleşme döneminde kenti düşük riskli bölgeye taşımaya yönelik alınması gereken tedbirler ile yürütülen ve yürütülecek faaliyetlerle ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Vali Bilal Şentürk başkanlığında, kontrollü normalleşme döneminde kenti düşük riskli bölgeye taşımaya yönelik alınması gereken tedbirler ile yürütülen ve yürütülecek faaliyetlerle ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Vali Şentürk, 1 Martta Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan toplantıda, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre "Kontrollü normalleşme" döneminde yüksek riskli iller arasında yer alan ve turuncu renk ile gösterilen Bilecik'in en kısa sürede düşük riskli iller arasında yer alması için hep birlikte çalışacaklarını kaydetti.

Bilecik'in ilk olarak sarı renk ile sembolize edilen orta riskli iller arasına ardından, mavi renk ile sembolize edilen düşük riskli iller arasında yer alması için hedef belirlediklerini ifade eden Şentürk, Bileciklilere topyekün mücadele etme çağrısında bulundu.

Kontrollü normalleşme döneminde şehrin hakettiği noktaya gelmesi için mücadele edeceklerini belirten Şentürk, şunları kaydetti:

"Yeni kontrollü normalleşme sürecinde alınan kararlar ve rahatlıklar rehavete dönüşmemeli. İlimizin yüksek riskli iller arasında yer alması memnun edici bir durum değil. Bu süreçte denetimleri geniş kapsamlı şekilde gerçekleştireceğiz. İlimizi daha güzel bir tabloya taşımak adına herkese sorumluluk düşüyor. Her birey üzerine düşeni yapmalı. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı genel çerçeve içerisinde karşımızda bir harita var. Bu haritada ilimizi 3'üncü bölge olarak belirtilen yüksek riskli iller arasında görmek istemiyoruz. Bu tablonun altına inmiştik ama koruyamadık. Daha iyi de olabiliriz. Bunun yolu, mücadeleyi topyekün sahiplenmemiz. Bu mücadeleyi sadece kamu görevlilerinden beklemek haksızlık olur. Bu süreci iyi yönetebilirsek ilimizi daha iyi noktalara taşıyabiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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