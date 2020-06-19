Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 3 yaralı
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Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 3 yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 3 yaralı
19.06.2020 18:22 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:26

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.,

Edinilen bilgiye göre kaza Pamukova- İznik karayolu Osmaneli Pekmezci rampalarında meydana geldi. Murat G. idaresindeki 53EE948 plakalı otomobil, Osmaneli Ekmezci rampalarına geldiğinde havanın yağışlı olması sebebiyle kayganlaşan yolda sürücünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki koruma duvarına vurarak durabildi. Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan M.R. ve M.Ş. yaralandı. Yaralılar ambulansla Pamukova Devlet hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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