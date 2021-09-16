Bilecik'te otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Haberler
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Bilecik'te otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

AA / Uğur Baklacı - Haberler | Güncel
Bilecik'te otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi istikametinden kent merkezine seyir halindeki Orhan D. idaresindeki 11 DV 315 plakalı otomobil, Akasya Altı mevkisine geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde yolcu olarak bulunan Naciye D. (55) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Naciye D'nin durumun iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik'te otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

AA / Uğur Baklacı - Son Dakika Haberleri
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