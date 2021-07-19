Bilecik'te kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi
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Bilecik'te kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi

Bilecik'te kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi.

Osmaneli ilçesi Çiftlik köyü Sivri Tepe mevkiinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, Osmaneli Orman İşletme Şefliği, çevre il ve ilçelerden gelen orman işletmelerine bağlı arazözler ve yer ekipleri ile çevre belediyelerin itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmıştı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken akşam saatlerinde alevler tekrar yükseldi. Bunun üzerine Osmaneli Orman İşletme Şefliği ekipleri yeniden yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Bölgeye Bursa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter de sevk edildi. Havanın kararması ile helikopterler çalışmalarına son verirken, Bilecik ve çevre il ve ilçelerden gelen Orman İşletme Müdürlüklerine ait arazözler, yangın söndürme ekipleri ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları devam ediyor.

(Zuhal Zengin/İHA)

Bilecik'te kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi
Bilecik'te kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi
Bilecik'te kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi
Bilecik'te kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi
Bilecik'te kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi
Bilecik'te kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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