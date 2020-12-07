Bilecik'te kısıtlamalara uymayan 14 kişiye 44 bin 100 TL para cezası yazıldı
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Bilecik'te kısıtlamalara uymayan 14 kişiye 44 bin 100 TL para cezası yazıldı

07.12.2020 16:10 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:15
Bilecik'te kısıtlamalara uymayan 14 kişiye 44 bin 100 TL para cezası yazıldı

Bilecik'te hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 14 kişiye 44 bin 100 TL idari para cezas kesildi.

Bilecik'te hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 14 kişiye 44 bin 100 TL idari para cezas kesildi.

Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerini aksatmayan Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasağı ihlal edenlere cezayı kesti. Devriye gezen ekipler sokağa çıkma izni olmayan kişiler hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 lira ceza işlemi yapıldı. Bilecik kent merkezinde 3 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 14 kişiye toplamda 44 bin 100 TL idari para cezası kesildi. - BİLECİK

Bilecik'te kısıtlamalara uymayan 14 kişiye 44 bin 100 TL para cezası yazıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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