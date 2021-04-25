Bilecik'te kısıtlama sessizliği
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Bilecik'te kısıtlama sessizliği

Bilecik'te kısıtlama sessizliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'te, üç günlük kısıtlamanın ikinci gününde de sokak ve caddeler ıssız kaldı.

Bilecik'te, üç günlük kısıtlamanın ikinci gününde de sokak ve caddeler ıssız kaldı.

Bilecik'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Kısıtlama nedeniyle tüm cadde ve sokakların yanı sıra diğer günlerde yoğunluk yaşanan Bilecik'in en işlek caddeleri Cumhuriyet, Tevfikbey, Dedeoğlu ve İstiklal'de de yoğunluk yaşanmadı.

Cadde ve sokaklarda, izni olanlar dışında zorunlu olmadıkça kimse bulunmadığı gözlerden kaçmazken, karayolunda da araç yoğunluğu yaşanmadığı gözlemlendi.

Öte yandan, belirli işyerlerinin açık olduğu Bilecik'te, polis ekipleri ve bekçiler denetimlerini sürdürüyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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