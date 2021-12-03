Bilecik'te 'Kış Tedbirleri Toplantısı' gerçekleştirildi

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te 2021-2022 Kış Tedbirleri Toplantısı Vali Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında yapılan toplantıda kış mevsiminde alınacak tedbirler değerlendirildi. Toplantıya; İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal, Belediye Başkanı Semih Şahin, ilgili kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda, kış mevsiminde yerleşim birimlerinde genel hayatı etkileyeceği ve kurumlar arası koordinasyonu gerektirebileceği değerlendirildi. Muhtemel yoğun kar yağışı ve don kapsamlı meteorolojik uyarılarda, olası can ve mal kaybının önlenmesi ya da en aza indirilmesi ve müdahale çalışmalarının hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilmesi için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Kış Tedbirleri Genelgesi görüşüldü. Genelge kapsamında; kentteki kamu kurum ve kuruluşları ile kaymakamlıklarca gerekli tedbirlerin alınarak hazırlıklı olunması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması planlandı. Toplantı sonrası Vali Dr. Kemal Kızılkaya, AFAD Koordinasyon Kurulu Üyeleri'nin de katılımı ile AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma araçları ile arama kurtarma malzeme ve ekipmanların bulunduğu depoda incelemelerde bulundu. - BİLECİK