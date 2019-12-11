Bilecik'te "kış tedbirleri" toplantısı

11.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:54

Kış mevsimi dolayısıyla Bilecik genelinde alınacak tedbirlerle ilgili Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplantı yapıldı.



Vali Şentürk, İl AFAD ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Belediye Başkanı Semih Şahin, Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve ilgili kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda, vatandaşların kış döneminde herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için kurumların koordineli çalışmalarının önemine değindi.

İlgili kurumların 24 saat esasına göre hizmet verecek şekilde hazırlanan plan ve program dahilinde çalışmalarını yürüteceğini belirten Şentürk, "Kış aylarında, kar yağışından dolayı ulaşım ve eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklarda, aksaklıkların önüne geçmek için alınacak tedbirlerin öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve eğitim hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için önemli." dedi.



Toplantıda, kış mevsiminde günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyecek hava koşullarında, şehirler arası, şehir içi ve köy yollarının trafiğe açık bulundurulması ve güvenli trafik akışının sağlanması için ilgili kurumların alacağı tedbir, görev ve sorumluluklar belirlenerek, kış mevsiminde oluşabilecek olumsuz hava şartlarında alınacak tedbirler karara bağlandı.

Şentürk, ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ile Afet ve Acil Durum Merkezinde (AFAD) incelemede bulunarak, merkezin çalışma düzeni hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA