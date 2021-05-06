Bilecik'te "Kemerim hep aklımda" uygulamaları başladı

Bilecik'te "Kemerim hep aklımda" uygulamaları başladı.

Bilecik'te "Kemerim hep aklımda" uygulamaları başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mayıs ayının ilk haftasında kutlanan Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası kapsamında trafikte farkındalık yaratmak ve halkı trafik kuralları hakkında bilinçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

"Kemerim hep aklımda" mottosunun bulunduğu afiş ve broşürler il ve ilçelerdeki yaya ve araç trafiğinin bulunduğu yerler öncelikli olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının girişleri ile terminallere, akıllı duraklara ve billboardlara asıldı.

İl genelinde trafik ekiplerince yapılan tüm denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan sürücü ve yolculara sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanmasında dikkat ve algıyı azaltan cep telefonu kullanımı, hatalı şerit değiştirilmesi ve emniyet kemeri takmanın önemine yönelik uyarıcı broşürler dağıtıldı.

Şehir giriş çıkışları ve bölge trafik güzergahlarındaki sürücülere de bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever