Bilecik'te kayınbiraderini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Bilecik'te kayınbiraderini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

AA, Zeki Ceyhan - Güncel
Bilecik'te kayınbiraderini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde lokantada tartıştığı kayınbiraderini silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

OSMANELİ, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde lokantada tartıştığı kayınbiraderini silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Ö.Ü. ile eniştesi H.Ü. (38), geçen hafta telefonda henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. H.Ü, daha sonra Haceloğlu Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki lokantada yemek yiyen kayınbiraderi Ö.Ü'nün yanına gitti.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ü, Ö.Ü'ye silahla ateş açtı.

Kayınbiraderini ayağından yaralayıp kaçan H.Ü'ye telefonla ulaşan polis, zanlıyı teslim olması için ikna etti.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Zeki Ceyhan - Güncel

Atatürk Caddesi, Hisarcık, Osmaneli, Bilecik, Güncel, Haber

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