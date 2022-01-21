Karla mücadele hazırlıkları tamamlandı

Bilecik Valiliği, bu akşamdan başlamak üzere hafta sonu boyunca etkisini hissettirmesi beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı alınacak tedbirlerin düzenlenen toplantıda ele alındığını bildirdi.

BİLECİK (AA) - Bilecik Valiliği, bu akşamdan başlamak üzere hafta sonu boyunca etkisini hissettirmesi beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı alınacak tedbirlerin düzenlenen toplantıda ele alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, toplantının, Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında AFAD Merkezi'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, akşam saatlerinden itibaren başlamak üzere cumartesi günü yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini ifade etti.

Özellikle kritik yollar, köy ve grup yolları ile kara yolları konusunda hazırlıkların tekrar tekrar gözden geçirildiğini ve kurumların hafta sonu teyakkuz halinde olacağını kaydeden

Kızılkaya, kar yağışı başladığı andan itibaren yürütülecek çalışmalara dair şu bilgileri verdi:

"İl Özel İdaresi, 6 ekip olmak üzere 7 greyder, 7 kar bıçaklı kamyon, 5 yükleyici, 1 tuzlama ve kumlama aracı ve 52 personel ile karla mücadele çalışmalarını yürütmektedir. İl Jandarma Komutanlığı, 80 araç ve 450 personel ile teyakkuz halinde beklemektedir. İl Emniyet Müdürlüğü, 12 araç ve 29 personel ile karla mücadele çalışmalarını yürütmektedir.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 5 adet 4x4, 1 adet 8x8 amfibik araç olmak üzere 8 arama kurtarma personeli, 25 afet gönüllüsü ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte kurtarma çalışmalarını yürütmek amacıyla hazır halde bulunmaktadır."

İl Sağlık Müdürlüğünce il genelinde sürekliliği devam eden hastaların sorumluluk bölgelerindeki sağlık kuruluşları tarafından önceden tespitlerinin yaptırıldığını vurgulayan

Kızılkaya, "Beklenen durum öncesi gerekli tedbirler alınmıştır. Kış tedbirleri kapsamda da 2 paletli ambulans, 5 adet 4x4 ambulans, 54 personelle göreve hazır halde bulunmaktadır. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ise 2 araç ve 70 personelle hazır halde beklemektedir." ifadesini kullandı.

Karayolları 144. Şube Şefliğinin 10 ekip olmak üzere 21 kamyon, 10 greyder, 30 personel ile karla mücadele çalışmalarını yürüttüğü dile getiren Kızılkaya, "Kızılay Bilecik Şube Başkanlığı, 15 personel ve yeterli miktarda kumanya ile hazırlık yaparak yol kapanması durumunda kumanya dağıtımı yapacaktır. Bilecik Belediye Başkanlığı, 2 adet küreme ve tuzlama kamyonu, 1 adet küreme aracı, 1 adet greyder, 1 adet solüsyon traktörü, 2 adet kamyonet, 2 adet JCB ve 20 personel ile çalışmaları yürütülmekte olup, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğünden de personel desteği sağlanmaktadır." dedi.